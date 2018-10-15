Tarım Ürünleri ÜFE Eylül rakamları açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ayrıca, yıllık tarım ürünleri ÜFE'nin Eylül'de bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8.48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11.59 arttığını ortaya koydu.



TÜİK verilerine göre:



"Tarım ürünleri ÜFE'sinde Ağustos'a göre değişim tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 3.96, ormancılık ürünlerinde yüzde 0.95 artış, balıkçılıkta ise yüzde 2.63 düşüş olarak gerçekleşti.



Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7.99, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4.04 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1.87 artış gerçekleşti.



"Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 5.13, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 4,71, çeltik yüzde 4.50, lifli bitkiler yüzde 4.08, ve diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler yüzde 3.62 artarken, yağlı meyveler yüzde 2.07 düştü.



"Eylül 2018'de endekste kapsanan 84 maddeden iki madde bu ay endekse girerken, 45 maddenin fiyatlarında artış, 32 maddenin fiyatlarında düşüş ve beş maddenin fiyatlarında ise değişim olmamıştır."

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