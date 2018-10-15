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dünyaya S satıyor

Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin İnsansız Hava araçları () ve Silahlı İnsansız Hava Araçları () alanında yapılan çalışmalarda dünyada ilk sıralara yükseldiğini açıkladı. Bayraktar, şu anda iki ülkeye ihracatı yapılan İHA ve SİHA'ların iki ülkeye daha satışının yapılacağını belirtti.

Giriş Tarihi: 15.10.2018 17:54 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 17:58
Türkiye dünyaya SİHA satıyor

ve kullanımında dünyada ilk üçe girdi.

Türkiye Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin İnsansız Hava araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) alanında yapılan çalışmalarda dünyada ilk sıralara yükseldiğini açıkladı.

Bayraktar, şu anda iki ülkeye ihracatı yapılan İHA ve SİHA'ların iki ülkeye daha satışının yapılacağını belirtti.

Yakında Türkiye'nin de envanterine girecek F-35'lerin son insanlı hava savaş uçağını vurgulayan Bayraktar, geleceğin savaş uçaklarının hepsinin insansız olacağını belirtti.

Türkiye dünyaya SİHA satıyor

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Türkiye dünyaya SİHA satıyor
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