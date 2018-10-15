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Yoksulu koruyan vergi sistemi Vergi düzenlemelerinde yoksul kesimi gözetecek sistem geliyor. Lüks ve ithal yoğunluğu yüksek tüketim malları belirlenerek caydırıcı vergilendirme için de çalışmalar başladı