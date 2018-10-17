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Tahvil ihracına en fazla ilgi ABD'li yatırımcılardan

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Tahvilin yüzde 60'ı ABD, yüzde 23'ü İngiltere, yüzde 11'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 5'i , ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır" dedi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 12:38 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 12:45
Tahvil ihracına en fazla ilgi ABD'li yatırımcılardan

Hazine ve , uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen tahvil ihracına toplamda 250'den fazla yatırımcının, ihraç tutarının üç katından fazla talep gösterdiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde gerçekleştirilen dolar cinsinden Aralık 2023 vadeli tahvil ihracının sonuçlarına ilişkin detaylar yer aldı. Tahvil ihracı için , ve 'e yetki verildiği anımsatılarak, söz konusu ihracın aynı gün sonuçlandığı ve 2 milyar dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.

250'DEN FAZLA YATIRIMCI...

İhraç tutarının 23 Ekim'de hesaplara gireceği belirtilerek, "23 Aralık 2023 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,25, yatırımcıya getirisi ise yüzde 7,5 olmuştur. Tahvile toplamda 250'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin yüzde 60'ı ABD, yüzde 23'ü İngiltere, yüzde 11'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 5'i , ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

6 MİLYAR DOLARLIK KISMI TAMAMLANDI

Söz konusu tahvil ihracıyla birlikte 2018 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 6,5 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 6 milyar dolarlık kısmının tamamlandığının altı çizildi.

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Tahvil ihracına en fazla ilgi ABD'li yatırımcılardan
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