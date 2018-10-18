Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? İşte döviz fiyatlarında son durum!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6000 liradan, avro 6,4460 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,5980 liradan alınan dolar 5,6000 liradan satılıyor. 6,4440 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4460 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6950 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5760 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6180 5,6190 Avro 6,4560 6,4570 Sterlin 7,3180 7,3550 ANKARA ABD Doları 5,5600 5,6400 Avro 6,3800 6,4800 Sterlin 7,1560 7,4080



DOLAR 5,61SEVİYESİNDE DENGELENDİ!

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,6150 seviyesinde işlem görüyor.

Son 12 günde yüzde 10'un üzerinde değer kaybeden dolar/TL, dün yaklaşık 2,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,5310'a gerilemesinin ardından günü yüzde 1,9 azalışla 5,5800'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,62 artışla 5,6150 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 yükselişle 6,4630, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kazancıyla 7,3650 seviyesinde işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1490, dolar endeksi ise yüzde 0,18 artışla 95,74 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Analistler, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına ilişkin yorumunda, "Yakında bir karara varacağız. (Türkiye'ye yaptırımlar) Onların şu anda kaldırılmasının bir mantığı var fakat henüz nihai karar verilmedi. Bu konu hakkında başkan ile görüşmem lazım." ifadelerini kullanmasının Türk lirası varlıklara ilginin devam etmesini sağladığını ifade etti.

Bugün yurt içinde Merkez Bankası beklenti anketi, yurt dışında ise AB liderler zirvesi ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,60'ın altında birkaç günlük kapanışlar olması durumunda 5,50'ye doğru bir hareketin başlayabileceğini söyledi.