Türkiye'de 12 milyar dolarla ithalata bağımlılığı en fazla olan sağlık sektöründe, yerlileşme ve millileşme anlamında yeni adımlar atılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık alanında ithalata bağımlılığı aşmak için ürün bazlı fonlama sistemini hayata geçireceklerini söyledi.

Sağlıkta yerlileşme yolda



Bakan Koca, gerek yurtdışı ortaklığı ile üretim, gerekse de üniversite ve sanayi işbirliği ile birçok alanda harekete geçeceklerini duyurdu.

Türkiye'de halihazırda ilaçta yüzde 54, cihazda ve tıbbi malzemede yüzde 80, aşı da ise yüzde 100 dışa bağımlılık bulunuyor.