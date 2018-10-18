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ta yolda!

Türkiye'de 12 milyar dolarla ithalata bağımlılığı en fazla olan sektöründe, ve millileşme anlamında yeni adımlar atılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık alanında ithalata bağımlılığı aşmak için ürün bazlı fonlama sistemini hayata geçireceklerini söyledi.

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 15:57 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 16:46
Sağlıkta yerlileşme yolda!

Türkiye'de 12 milyar dolarla ithalata bağımlılığı en fazla olan sektöründe, ve millileşme anlamında yeni adımlar atılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık alanında ithalata bağımlılığı aşmak için ürün bazlı fonlama sistemini hayata geçireceklerini söyledi.

Sağlıkta yerlileşme yolda


Bakan Koca, gerek yurtdışı ortaklığı ile üretim, gerekse de üniversite ve sanayi işbirliği ile birçok alanda harekete geçeceklerini duyurdu.

Türkiye'de halihazırda ilaçta yüzde 54, cihazda ve tıbbi malzemede yüzde 80, aşı da ise yüzde 100 dışa bağımlılık bulunuyor.

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Sağlıkta yerlileşme yolda!
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