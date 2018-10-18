Gayrimenkul sektöründe yeni dönem başlıyor!

Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul sektöründe yabancı para birimleri kullanılarak yapılan reklam ve ilanlar hakkında bir açıklama yaptı.

GAYRİMENKULLERİN REKLAM VE İLANI TL İLE YAPILACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Bakanlığımıza yapılan başvurular ve bu doğrultuda başlatılan inceleme neticesinde, özellikle internet aracılığıyla gerçekleştirilen gayrimenkul alım/satımında yabancı para birimleri temel alınarak reklam ve ilanların yayınlandığı ve bu ilanlarda ilgili gayrimenkulün brüt ve net alanlarına açık bir biçimde yer verilmediği tespit edilmiştir. Bilindiği üzere, piyasa ekonomisi dahilinde fiyatların belirlenmesindeki en önemli unsur arz ve talebin sağlıklı bir biçimde bir araya gelmesidir. Talebin önemli bir ayağını oluşturan bireysel tüketicinin muhtemel bilgi eksikliklerinden kaynaklı zarara uğramaması ve piyasalarda genel olarak doğru bir fiyatın oluşabilmesi için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile çeşitli koruma önlemleri getirilmiştir. Bu çerçevede, konut, arsa gibi gayrimenkullerin alım ve satımında malın ödenecek gerçek toplam fiyatının belirli olabilmesi için reklamlarda satış fiyatlarının Türk Lirası şeklinde belirtilmesi ve özellikle konut türü gayrimenkullerde kullanılacak alanın tam olarak anlaşılabilmesi için ise ilgili bağımsız bölümün brüt ve net alanlarının reklamlarda gösterilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu yükümlülük Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının 4'üncü maddesinde 13.09.2018 tarihinde yapılan 'Türkiye'de yerleşik kişilerin Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz' şeklindeki değişiklikle de teyit edilmiş ve gayrimenkullerin reklam ve ilanı bir yana alım/satım sözleşmesinin dahi döviz cinsinden yapılamayacağı karar altına alınmıştır'' denildi.

UYMAYANA PARA CEZASI VERİLECEK

Gayrimenkul sektöründe satıcı ve tüketicileri hızlı ve etkin bir biçimde buluşturan bir mecra olması nedeniyle internet üzerinden yayınlanan reklamların öneminin gün geçtikçe arttığına dikkat çekilen açıklamada, ''Söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde Reklam Kurulunca sektörde faaliyet gösteren internet sitelerinde yer alan reklam ve tanıtımlar inceleme altına alınmaktadır. Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren internet sitelerinde tüketicilere yönelik reklam ve tanıtımlarda gayrimenkul bedellerinin Türk Lirası olarak gösterilmesi ve ilgili bağımsız bölümün brüt ve net alanlarına yer verilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda Reklam Kurulu tarafından söz konusu reklamlar ve tanıtımlar hakkında durdurma cezası verilmekte ve idari yaptırım uygulanmaktadır. Bu siteleri işleten firmalarca ilgili reklamların içeriğine müdahale edilemeyeceği, bu bilgilerin kullanıcılar tarafından sisteme girildiği belirtilse de döviz cinsinden veri girişi imkanının ilgili internet sitelerince kullanıcılara sunulduğu hususu dikkate alındığında reklam ve tanıtımlar hakkında durdurma cezasının yanı sıra bu aykırılıkların tekrarı halinde ilgili internet siteleri hakkında 69 bin 86 TL idari para cezası uygulanacaktır. Öte yandan sektörde faaliyet gösteren diğer firmalar ile Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu başta olmak üzere ilgili meslek örgütlerine, tüketicilere yönelik reklam ve tanıtımlarda gayrimenkul bedellerinin Türk Lirası olarak gösterilmesi ve ilgili bağımsız bölümün brüt ve net alanlarına yer verilmesi ve bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda Kurul tarafından idari yaptırım uygulanacağı yönünde bilgilendirme yapılmıştır'' ifadelerine yer verildi.