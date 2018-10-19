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'ndan 'e övgü!

'na ('ndan övgü geldi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı , açıklanan Yeni Ekonomi Programı ile 'nin önünde yeniden toparlanmak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 19.10.2018 12:39 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 12:52
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan YEP'e övgü!

'na () 'ndan övgü geldi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı , açıklanan Yeni Ekonomi Programı ile 'nin önünde yeniden toparlanmak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

YEP'e Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan övgü!


Chakrabarti yaptığı değerlendirmede, Türkiye ekonomisinin son aylarda bir türbilans yaşadığını, ancak şu an genel görünümünün iyi olduğunu söyledi.

Yeni Ekonomi Programı ile birlikte Türkiyr'de önümüzdeki 2-3 ay içerisinde toparlanma beklediklerini belirten Chakrabarti, yatırım hedeflerini de paylaştı.

Chakrabarti, "Bu yılın ilk 10 ayında 30 proje için 800 milyon euroluk bir yatırım yaptık. Kişisel beklentim en az 1 milyar euroya ulaşmak" dedi.

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan YEP'e övgü!
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