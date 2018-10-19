Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan YEP'e övgü!

Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan övgü geldi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Suma Chakrabarti, açıklanan Yeni Ekonomi Programı ile Türkiye'nin önünde yeniden toparlanmak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

YEP'e Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan övgü!



Chakrabarti yaptığı değerlendirmede, Türkiye ekonomisinin son aylarda bir türbilans yaşadığını, ancak şu an genel görünümünün iyi olduğunu söyledi.

Yeni Ekonomi Programı ile birlikte Türkiyr'de önümüzdeki 2-3 ay içerisinde toparlanma beklediklerini belirten Chakrabarti, yatırım hedeflerini de paylaştı.

Chakrabarti, "Bu yılın ilk 10 ayında 30 proje için 800 milyon euroluk bir yatırım yaptık. Kişisel beklentim en az 1 milyar euroya ulaşmak" dedi.