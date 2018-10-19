İşte serbest piyasada döviz fiyatları!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6120 liradan, avro 6,4350 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,6100 liradan alınan dolar 5,6120 liradan satılıyor. 6,4330 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4350 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,5820 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4210 lira olmuştu.

DOLAR 5,60 SEVİYESİNDE DENGELENDİ

Dün 5,5194'le 9 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, azalan küresel risk iştahıyla doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değerlenmesine paralel yükselişe geçti ve günü yüzde 0,99 artışla 5,6355'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,53 azalış 5,6050 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL 0,67 değer kaybıyla 6,4310'dan, sterlin/TL de 0,54 değer kaybıyla 7,3150'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1460, dolar endeksi ise yüzde 0,05 artışla 95,96 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesi cari denge ve ABD'de 2'nci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL 5,50 - 5,55 bandında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivmeleneceğini ve 5,40 ve 5,20 seviyelerinin gündeme geleceğini söyledi.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6110 5,6120 Avro 6,4320 6,4330 Sterlin 7,2990 7,3360 ANKARA ABD Doları 5,5500 5,6300 Avro 6,3600 6,4500 Sterlin 7,1280 7,3920