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'ndan anlaşması!

Türkiye AŞ, in finansmanında kullanmak üzere, 605 milyon avro ve 276 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli anlaşması imzaladı.

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 10:03 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 10:21
İş Bankası'ndan sendikasyon kredisi anlaşması!

'nın anlaşmasının imzalanmasına ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandı.

Açıklamada, bankanın 605 milyon avro ve 276 milyon dolarlık 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzaladığı belirtilerek, "in finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti doları dilimi için 'Libor + yüzde 2,75' ve avro dilimi için 'Euribor + yüzde 2,65 olarak gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

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İş Bankası'ndan sendikasyon kredisi anlaşması!
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