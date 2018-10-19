SOCAR Star Rafinerisi açıldı!

Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olma özelliği taşıyan ve bünyesinde 20 fabrikayı barındıran STAR Rafineri açıldı.

Açılışta, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından rafinerinin açılışını Başkan Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev birlikte yaptı.

Türkiye'nin yeni yıldızı STAR Rafineri'si, Türkiye'nin işlenmiş petrol ürünü ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayıp cari açığı 1.5 milyar dolar azaltacak.

STAR, Türkiye'nin ilk stratejik teşvik belgesini alan yatırım olma özelliğini taşıyor.

Başkan Erdoğan'dan Star Rafineri açılışında çarpıcı mesajlar!

BU RAFİNERİ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK YERLİLEŞTİRME PROJESİDİR

Başkan Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmasında "Bu rafine Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir. Bu şekilde 1.5 milyar dolar tasarruf edilmesi planlanıyor. Yılda 10 milyon ton ham petrol işleme ve 1.6 milyon depolama kapasitesine sahip." dedi.

Bakan Albayrak'tan Star Rafineri açılışında önemli mesajlar!

DIŞA BAĞLILIĞI AZALTMASINA YÖNELİK KATKIDAN DOLAYI ÖNEMLİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise konuşmasında "Bu tesise çok büyük önem veriyorduk. Bu büyük proje sağlayacağı istihdamdan değil dışa bağlılığı azaltmasına yönelik katkıdan dolayı önemli. Bu proje dünyanın içinden geçtiği belirsizliğe de aslında en güzel çözüm formülünü sunuyor. Son dönemde ekonomide yaşadığımız spekülatif dalgalanmaları geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Yıldım, Star Rafineri açılışında konuştu!

ÜLKEMİZDE İŞLENMİŞ PETROLÜN YÜZDE 25'İNİ TEK BAŞINA SAĞLAYACAK

Açılışta konuşma yapan bir diğer isim TBMM Başkanı Binali Yıldırım oldu. Yıldırım, "Bu eseri meydana getirmek için 3 bin mühendis ve teknisyen aynı zamanda 19 bin 500 usta ve çalışan emekleri ile katkı koydu. 2011'de başlayan ve 7 yılda tamamlanan bu devasa eser rafinerimizin petrol işleme kapasitesine yüzde 25 oranında ilave kapasite sağlıyor. 40 milyon ton petrol tüketimimizin 10 milyon tonunu bu rafineriden sağlayacağız. Cari açıktan da 1.5 milyar dolarlık katkı bu tesisten sağlanmış olacak. Ülkemizde işlenmiş petrolün yüzde 25'ini tek başına sağlayan bu rafineri kardeşliğimizi pekiştirecektir" dedi.



Bakan Dönmez, Star Rafineri açılışında konuştu!

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Star Rafineri açılışında yaptığı konuşmada, "Bölgedeki gücümüzü kardeşlikle büyüteceğiz. TANAP hem ülkemizin hem de Avrupa'nın enerji Arz güvenliğine katkı sağlıyor. Türkiye ekonomisine duyulan güven bugün SOCAR'ın yatırımıyla bir kez daha kanıtlandı." ifadelerini kullandı.