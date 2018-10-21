HalkBank
Haberler > Haberler Haberleri > 3 yılda yaklaşık 2 milyar lira gelir bekleniyor!

3 yılda yaklaşık 2 milyar lira gelir bekleniyor!

taşınmazlarının devrinden 3 yılda 1 milyar 974 milyon 144 bin lira, satışından ise 4 milyon 95 bin lira gelir sağlanması öngörülüyor.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018 11:54 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 12:43
3 yılda yaklaşık 2 milyar lira gelir bekleniyor!

2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yapılan derlemeye göre, gelecek yıl taşınmazlarının devrinden 740 milyon 304 bin lira, satışından ise 1 milyon 210 bin lira gelir bekleniyor.

Bütçe gelirlerine, 2B taşınmazlarının devrinden 2020'de 661 milyon 338 bin lira, 2021'de 572 milyon 502 bin lira katkı sağlanacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu taşınmazların satış gelirlerinin 2020'de 1 milyon 365 bin lira ve 2021'de 1 milyon 520 bin lira olması bekleniyor.

2B taşınmazlarının devrinden 3 yılda 1 milyar 974 milyon 144 bin lira, satışından ise 4 milyon 95 bin lira gelir öngörülüyor.

Söz konusu dönemde hazineye ait lerinin satış geliri öngörülmezken, diğer çeşitli taşınmazların satış gelirinin 2019'da 91 milyon 238 bin ve 2020'de 100 milyon 362 bin lira olabileceği hesaplandı.

2B’DE 748 BİN HAK SAHİBİNİN YÜZÜ GÜLDÜ


YAKLAŞIK 531 BİN TAŞINMAZ SATILDI

Maliye Bakanlığının verilerine göre, kamuoyunda "2B yasası" olarak bilinen ve devlet ile vatandaş arasında yıllardır süregelen sorunu çözüme kavuşturan 6292 sayılı kanun uyarınca Orman Kanununun 2. maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki taşınmazlardan ekime kadar 666 bin hak sahibine yaklaşık 531 bin taşınmaz satıldı. Söz konusu satışların toplam değeri 11 milyar lira olurken, bu bedelin 7,8 milyar lirası tahsil edildi.

Düzenleme kapsamında hazineye ait tarım arazilerini, 31 Aralık 2017'den önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullandığı idarece belirlenmiş olan ve başvuru tarihi itibarıyla da kullanımları halen devam edenlerden süresi içerisinde başvuruda bulunanlar hak sahipleri olarak tanımlanıyor.

2B taşınmazları devrinden ve satışından elde edilen gelirlere (lira) yönelik tahminler şöyle:

2019

2020

2021

2B taşınmazlarının devrinden gelirler

740.304.000

661.338.000

572.502.000

2B taşınmazlarının satışından gelirler

1.210.000

1.365.000

1.520.000

Karar çıktı: Bu köylerde arazileri olanlar dikkat!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
3 yılda yaklaşık 2 milyar lira gelir bekleniyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN