Oteller istihdamda rekor kırdı!

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), Turizmdatabank'ın SGK verilerinden derlediği turizm sektöründeki istihdam rakamlarını açıkladı. Buna göre, 2018'in temmuz ayında istihdam oranı yüzde 13.2 oranında yükseldi.

Kriz ortamının yaşandığı 2016'da yüzde 20, yüksek sezon döneminde de yüzde 25'ten fazla oranlarda gerileyen otel istihdamı, bu yıl temmuz ayında 398 bin kişiyi geçti. 2018'in temmuz ayı, otel istihdamında, 383 bin kişiyle rekor yılı olan 2015 yılının temmuz ayını da geride bırakmış oldu.

Temmuz ayında, seyahat acentesi ve tur operatörleri istihdamı yüzde 11, havayolu istihdamı yüzde 6,5 yükseliş gösterdi. Yiyecek içecek alanındaki büyüme oranı da yüzde 6,8 oldu.

Toplam turizm istihdamı ise geçen seneye göre yüzde 9.6 oranında artış gösterdi. Geçen yıl 1 milyon 96 bin kişi olan turizm sektöründe çalışan sayısı, bu yıl 1 milyon 202 bin 355 kişiye yükseldi.

Temmuz ayı sonu itibariyle turizm sektöründe çalışan sayıları şöyle oluştu: Yiyecek ve içecek hizmetleri 665 bin 41 kişi. Konaklama 398 bin 563 kişi. Spor, eğlence ve dinlenme faaliyetleri 55 bin 348 kişi. Seyahat acenteleri ve tur operatörleri 56 bin 749 kişi. Havayolu 26 bin 654 kişi.