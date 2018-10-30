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ne kadar oldu? nda son durum!

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AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 30.10.2018 10:26 Güncelleme Tarihi: 30.10.2018 10:26
Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatında son durum!

Altının gram fiyatı, gününe düşüşle başlamasının ardından 218,7 lira seviyelerinde dengelendi. 218,7 lira, 357 lira ve 1.463 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,59 azalışla 218,7 liradan işlem görüyor. 'da çeyrek altın 357 lira, Cumhuriyet altını da 1.463 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda doların değer kazanmasından negatif etkilenen altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 1.227,4 dolardan işlem görüyor.

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ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurunun dün 2,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,5066'ya kadar gerilemesinin altının gram fiyatında gerilemeye neden olduğunu belirterek, teknik açıdan 217 liranın destek, 221 liranın direnç konumuna geldiğini söyledi.

Memiş, bu hafta Avrupa tarafından açıklanacak ekonomik veri ve siyasi haber akışına odaklanacaklarını belirterek, "İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verisinin, avro/dolar paritesi ve dolar/TL'nin yönü üzerinde etkili olacağını düşünüyoruz. Ons , bu hafta satış baskısının devam etmesi durumunda kritik destek seviyesini aşağı yönlü kırılabilir ve düşüş hızlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Altının ons fiyatında 1.227 doların destek olarak takip edileceğini ifade eden Memiş, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda 1.207 doların gündeme gelebileceğini, yükselişlerde ise 1.237 doların direnç konumunda olduğunu belirtti..

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Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatında son durum!
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