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'den 'in kararına tepki!

Avrupa Birliği () Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, bankalarının uluslararası para transferi sağlayan sistemden çıkartılmasına ilişkin, "'in bu kararı uluslararası finansal sistemin bütünlüğü açısından kopukluk ortaya koyuyor ve bunu üzücü buluyoruz." dedi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 7.11.2018 15:11 Güncelleme Tarihi: 7.11.2018 15:17
AB'den SWIFT'in kararına tepki!

Kocijancic, Komisyonu'nun günlük basın toplantısında, ABD'nin 2015'teki nükleer anlaşma kapsamınkaldırılanlan tüm yaptırımlarını yeniden uygulama kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

Dünya çapında bankalar arasında elektronik fon transferi sağlayan Belçika merkezli 'in ABD'nin yaptırımlarına uyarak bazı İran bankalarının sisteme erişimini askıya alması hakkında Kocijancic, "SWIFT'in bu kararı uluslararası finansal sistemin bütünlüğü açısından kopukluk ortaya koyuyor ve bunu üzücü buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AB ülkelerinin İran ile finansal ilişkileri açık tutma konusunda kararlı olduğu vurgulayan Kocijancic, birliğin ABD yaptırımlarını bertaraf etmeyi amaçlayan özel amaçlı ticari mekanizma üzerinde çalışmalarının "hızlanarak devam ettiğini" söyledi.

Kocijancic, mekanizmanın kurulmasıyla İran ile ticaret yapmak isteyen Avrupa şirketlerine imkan sağlanacağına dikkati çekti.

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AB'den SWIFT'in kararına tepki!
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