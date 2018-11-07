Yerli ve milli teknoloji çözümleri için çalışmalar yürüten ASELSAN, bu süreçte birlikte iş yaptığı tedarikçilerle kurduğu ilişkiyi farklı bir noktaya taşıyor.

Bugüne kadar ihtiyaç duyduğu kimi ürünlerin yerlileştirilmesi konusunda tedarikçilerine çeşitli sorumluluklar veren ve bu anlamda kabiliyetlerinin gelişmesini destekleyen ASELSAN, bu çerçevede yeni bir yaklaşımı hayata geçirdi.

ASELSAN'dan yerlileştirme hamlesi!

Öncelikli olarak yerlileştirilmek istenen malzemeleri broşür haline getirerek firmalara sunan ASELSAN, bu amaçla birlikte çalışma davetinde bulundu.

ASELSAN'ın yerlileştirme çalışmalarında pay sahibi olmak isteyen firmalar, broşürleri inceleyip yetkinliklerine uygun ürüne karar verdiklerinde "millilestirme@aselsan.com.tr" adresine yeteneklerini ve neden bu ürünün yerlileştirmesinde görev almak istediklerini anlatan en fazla 2 sayfalık bir niyet mektubu ile başvuru yapabiliyor.

Bu başvurular, ASELSAN Milli ve Yerli Ürün Gelis¸tirme Kurulu tarafından değerlendirilerek uygun bulunan ürünler için teknik çalışma başlatılıyor.