HalkBank
Haberler > Haberler Haberleri > Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,08 değer kaybıyla 93.506,22 puandan tamamladı.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 8.11.2018 18:51
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.987,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,72, holding endeksi de yüzde 0,81 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,56 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 5,85 ile kimya, petrol, plastik oldu.

kurlarındaki yükselişlerin negatif etkisiyle 93.258,07 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günü analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 93.400 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, bu akşam saat 22.00'de açıklanacak Merkez Bankası () kararı öncesinde döviz kurlarının yükseldiğini, pay piyasalarında da satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini söyledi.

Fed'in kararının yatırımcıların odağına olduğunu ifade eden analistler, piyasaların genel beklentisinin faizlerde değişiklik yapılmayacağı yönünde olduğu bilgisini verdi.

Bu yıl 3 kez 25'er baz puanlık faiz artışı gerçekleştirerek faizleri yüzde 2-2,25 bandına çıkaran Fed'in, aralık ayındaki toplantıda 25 baz puanlık faiz artışına gitmesi bekleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde açıklanacak şirket bilançolarının, yurt dışında ise 'de büyüme ve ABD'de toptan stoklar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Borsa günü düşüşle tamamladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN