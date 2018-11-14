Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum!

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 212,1 lira seviyelerinde dengelendi. Gram altın 212,1 lira, çeyrek altın 346 lira ve Cumhuriyet altını 1.418 liradan işlem görüyor

Dün dolar kurundaki değer kazançlarına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 primle 212,2 liradan tamamladı.

Bugüne sınırlı düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında, 212,2 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 346 lira, Cumhuriyet altını da 1.418 liradan satılıyor.

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ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinin 97 seviyesinin üzerine yükselmesi ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin şahin tonda açıklamalar yapmaya devam etmesinin ons altın fiyatlarındaki düşüşlerde etkili olduğunu kaydetti.

Memiş, hafta başından bu yana ons altınının düşüş eğiliminde hareket ettiğini belirterek, teknik açıdan 1.200 doların destek, 1.211 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Dolar kuru ve altının ons fiyatının gerilemesinin altının gram fiyatı üzerinde de etkili olduğunu ifade eden Memiş, "Düşüş eğiliminde olan altının gram fiyatının yatırımcısı için iyi alım fırsatları verdiğini düşünüyoruz. Bugün altının gram fiyatının 210-214 lira aralığında işlem görmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.