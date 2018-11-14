Yeni dönem başlıyor! Artık ödenmeyen faturalar için...

AK Parti milletvekillerinin dün TBMM'ye ilettiği "Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi"nde, abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına yönelik ilamsız icra takiplerinde, haciz aşamasına kadar yapılması gereken işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik düzenlemeler de yer aldı.



Teklifin yasalaşmasıyla, elektrik, su, telefon ve doğal gaz gibi abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarının icra takipleri için Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde Merkezi Takip Sistemi kurulacak.



Düzenleme kapsamında, alacaklı avukatı, para alacaklarıyla ilgili icra takibini Merkezi Takip Sistemi'ndeki talep formunu doldurarak başlatacak. Harç ve masraflar da elektronik ortamda ödendikten sonra güvenli elektronik imzayla onaylanarak sisteme kaydedilecek. Bu işlemlerin ardından icra takibi sisteme kayıt anında başlamış sayılacak.



Ödeme ihtarı ve tebliğe ilişkin zarf bilgileri, Merkezi Takip Sistemi üzerinden PTT'ye iletilecek. Söz konusu evrakın çıktılarını alacak PTT, ödeme talebini borçluya tebliğ edecek. Takip konusu borç ile takip harç ve masrafları, borçlu tarafından süresinde Merkezi Takip Sistemi'ndeki alacaklıya ait ve sistemle ilişkilendirilmiş hesap numarasına ödendiğinde açılan icra takibi sona erecek, bu işlemin ardından dosya kapanacak.

EVRAKIN ELDEN TESLİMİNDE TAKİP TALEBİNE RET



Öte yandan, söz konusu alacaklara ilişkin, avukatla takip edilen ilamsız icra takiplerinin elektronik ortam yerine evrakın elden teslimiyle yapılmak istenmesi halinde takip talebi icra dairelerince reddedilecek. Borçlu, ödeme ihtarına ilişkin herhangi bir icra dairesine veya Merkezi Takip Sistemi üzerinden güvenli elektronik imza kullanarak itiraz edebilecek. İtiraz halinde alacaklı, itirazın hükümden düşürülmesini ilgili mahkemeden isteyebilecek.



Takibin kesinleşmesi ve borcun ödenmemesi halinde, cebri icra işlemleri yetkili icra dairesinde İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince sürdürülecek. Kanun kapsamındaki alacaklar bakımından haciz aşamasına kadar olan takip işlemlerinin fiziki ortam yerine elektronik ortamda yapılmasıyla icra dairelerinin iş yükü azaltılacak. Düzenlemeyle icra hizmetlerinin basit, hızlı ve ucuz bir şekilde yapılarak vatandaş memnuniyetinin artırılması hedeflenecek.