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ne kadar oldu? İşte döviz fiyatlarında son durum!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 15.11.2018 09:19 Güncelleme Tarihi: 15.11.2018 09:39
Dolar ne kadar oldu? İşte döviz fiyatlarında son durum!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4700 liradan, avro 6,2120 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,4680 liradan alınan dolar 5,4700 liradan satılıyor. 6,2100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2120 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4610 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1680 lira olmuştu.

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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,4600 5,4610

Avro 6,1970 6,1980

Sterlin 7,0910 7,1270

ANKARA

ABD Doları 5,4250 5,4850

Avro 6,1350 6,2050

Sterlin 6,9900 7,1560

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Dolar ne kadar oldu? İşte döviz fiyatlarında son durum!
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