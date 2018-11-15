Dolar ne kadar oldu? İşte döviz fiyatlarında son durum!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4700 liradan, avro 6,2120 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,4680 liradan alınan dolar 5,4700 liradan satılıyor. 6,2100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2120 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4610 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1680 lira olmuştu.
GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN!
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,4600 5,4610
Avro 6,1970 6,1980
Sterlin 7,0910 7,1270
ANKARA
ABD Doları 5,4250 5,4850
Avro 6,1350 6,2050
Sterlin 6,9900 7,1560