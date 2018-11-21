İŞTE DİLEK GÜNGÖR'ÜN BUGÜNKÜ YAZISI

İDO'yu patron batırdı!

Son dönemde basiretsiz, beceriksiz, iş bilmez patronların savunma mekanizması kriz söylemi oldu. Borçlarını ödemiyorlar, ticaret yapmıyorlar, şirketleri yönetemiyorlar. Sorunca da "dolar arttı, faiz yükseldi, kriz var" diyorlar. Halbuki birçoğunda kazın ayağı öyle anlattıkları gibi değil… Mesela, Akfen-Tepe- Souter-Sera Ortak Girişim Grubu'na bakın. 10 milyon kişiyi taşıyan İstanbul Deniz Otobüsleri'ni (İDO) 2011'de özelleştirme ihalesiyle aldılar. Rakamlara bakıyorsunuz, özelleştirmeden sonra sürekli zarar etmişler.



2011'de 174 milyon TL, 2013'te 234 milyon TL, 2014'te 65 milyon TL, 2015'te 233 milyon TL, 2016'da 317.4 milyon TL… Keza 2017'de de zarardalar… Şirketi bir tek 2012'de 88 milyon TL kâra geçirmişler. Maşallah, iftihar tablosu (!) Sözüm ona becerikli patronlar ya… Bu tabloyu şimdiye kadar sineye çekmişler.



Bugün kalkıp iç hat seferlerini durduruyorlar. Algıya da "ekonomik kriz" etiketini yapıştırıyorlar. Hani "Ülke batıyor, vapur bile çalıştıramıyoruz" misali… Yersek tabii…

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