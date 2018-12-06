Küresel piyasalar negatif seyrini sürdürüyor!

Kanada Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei'nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Meng, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık'ta Vancouver kentinde tutuklandı. Açıklamada, ABD yönetiminin talebi üzerine tutuklanan Meng'in yarın ilk duruşmasına çıkmasının planlandığı bildirildi.

Söz konusu gelişmenin ardından artan ticaret savaşı endişeleri ile ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yüzde 1'in üzerinde değer kaybederken, Asya borsalarında kayıplar yüzde 2'yi aştı.

Dün kapalı olan ABD piyasalarında bugün yoğun veri gündemi ile Çin ve ABD yetkililerinden gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Ayrıca, dün açıklanan ABD Merkez Bankası Bej Kitap Raporu'nda, Amerikan iş dünyasındaki iyimserliğin, gümrük tarifelerine yönelik belirsizlik, artan faiz oranları ve emek piyasasındaki arz eksikliği nedeniyle azaldığı bildirildi.

Avrupa tarafında, AB'nin 2019 yılı genel bütçesinde uzlaşmaya varılması ve avroyu güçlendirici adımların atılmasına karşın dün avro/dolar paritesi 1,13-1,14 bandı içindeki yatay seyrini sürdürürken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,19, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,44 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,36 düşüş kaydetti.

Analistler, İngiltere'de Brexit Anlaşması'nın parlamentoda görüşülmesine devam edileceğini belirterek, anlaşmaya ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü ifade etti.

Bugün artan ticaret savaşı endişeleri ile negatif seyreden Asya piyasalarında, Viyana'da başlayacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 175. olağan toplantısı öncesinde Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 düşüşle 61,1 dolardan işlem görüyor. Kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 2,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 değer kaybetti.