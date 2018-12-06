HalkBank
Haberler > Haberler Haberleri > Petrol fiyatı ne kadar oldu? İşte petrol fiyatları son durum!

fiyatı ne kadar oldu? İşte son durum!

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,19 dolardan işlem görüyor. Brent petrolde teknik olarak 61,19 ile 61,40 dolar aralığının direnç, 60,77 ile 60,98 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 6.12.2018 10:07
Petrol fiyatı ne kadar oldu? İşte petrol fiyatları son durum!

Dün 61,50 dolardan güne başlayan ve gün içinde 63,32 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 61,39 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.32 itibarıyla yüzde 0,32'lik azalışla 61,19 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 52,37 dolardan alıcı buldu.

Küresel piyasalardaki düşüşler, ABD'de petrol stoklarında artış beklentisi ve bugün Viyana'da yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı nedeniyle fiyatlar yatay seyir izliyor. Toplantıda üretimde günlük 1-1,5 milyon varil kısıntı kararı çıkması bekleniyor.

Öte yandan Irak Petrol Bakanlığı, geçen ay Kerkük'teki kuyulardan çıkarılan 261 bin varil ham petrolün boru hattıyla Türkiye üzerinden ihraç edildiğini açıkladı.

Brent petrolde teknik olarak 61,19 ile 61,40 dolar aralığının direnç, 60,77 ile 60,98 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Türkiye petrol ve doğal gaz aramada atağa geçti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Petrol fiyatı ne kadar oldu? İşte petrol fiyatları son durum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN