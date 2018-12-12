Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları!

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 215 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın 215 lira, çeyrek altın 354 lira ve Cumhuriyet altını 1.442 liradan işlem görüyor

Dün dolar kurundan bulduğu destekle 217 lirayı test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 primle 214,1 liradan tamamladı.

Bugüne de yükselişle başlayan gram altın, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,42 değer kazancıyla 215 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 354 lira, Cumhuriyet altını da 1.442 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay seyreden ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.242,6 dolardan işlem görüyor.

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ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar varlıklarının toparlanmasının ons altını baskıladığını kaydetti.

Memiş, dün 1.250 doları test eden altının ons fiyatının ticaret savaşı endişelerinin azalmasının ardından gerilediğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.238 doların destek, 1.250 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Yurt içi piyasalarda dolar kurunun yükselmesinin altının gram fiyatına olumlu yansıdığını ifade eden Memiş, "Gram altın fiyatının 217 lirayı yukarı yönlü kırmadıkça yükselişlerin devam edeceğini söyleyemeyiz. Altının gram fiyatı 207-217 lira bandına yerleşmiş durumda." dedi.