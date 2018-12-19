Kritik uyarı geldi! Boğa piyasası sona erdi...

19 yıl boyunca ABD merkez bankası Fed'e başkanlık yapmış efsane isim Alan Greenspan, hisse senedi piyasalarında son günlerde yaşanan bozulmaya işaret ederek boğa piyasasının (yükseliş dönemi) sona erdiğini söyledi.

CNN'e konuşan Greenspan, "Cari piyasanın istikrar kazanmasının ve yeniden büyük bir yukarı hareket gerçekleştirmesinin muhtemel olmadığında, istikrar kazandığını görmek çok şaşırtıcı olur" dedi.



Geçen yıl da CNBC'ye konuşan Greenspan, o zaman da çok uzun süredir devam eden düşük faiz oranlarının sonuna gelindiğini ve bununla birlikte sabit getirililerdeki boğa piyasasının da sona ereceğini savunmuştu.





BOĞA PİYASASI NEDİR?

Boğa piyasası (bullish market), piyasanın yükseliş trendinde olduğu yani fiyatların gelecekte iyimser bir ortamda seyredeceği ve yatırımcıların alıma geçeceği döneme verilen isimdir. Daha çok hisse senedi piyasaları ve altın gibi emtiada rastladığımız "boğa piyasasının başlangıcı" gibi yorumlara döviz piyasasında da karşılaşmak mümkün. Ayı piyasasında ise durum boğa piyasasındakinin tam tersidir.