Son dakika haber: ABD'nin Suriye kararına piyasa ne tepki verdi? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump: DEAŞ'ı yendik, Suriye'de bulunma amacımız buydu. DEAŞ'ı yendiğimize göre burada durmanın anlamı yok. O yüzden askerlerimizi Suriye'den çekiyoruz. açıklamasını yaptı. Peki Trump'ın bu açıklamasına piyasalar ne tepki verdi? Dolar ve Euro düştü mü? Dolar ve Euro ne kadar oldu? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? İşte kurdaki son durum...
Giriş Tarihi: 19.12.2018 22:54Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 22:55
ABD Başkanı Donald Trump'ın 'askerlerimizi Suriye'den çekiyoruz. DEAŞ'ı yendik' açıklamasının ardından piyasalar hareketlendi. Peki 19 Aralık Çarşamba günü Dolar ve Euro ne kadar? İşte vatandaşların merak ettiği dolar ve euro fiyatı