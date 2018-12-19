HalkBank
Haberler > Haberler Haberleri > Son dakika haber: ABD'nin Suriye kararına piyasa ne tepki verdi? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

haber: ABD'nin kararına piyasa ne tepki verdi? ve ne kadar oldu?

haberi... ABD Başkanı : 'ı yendik, 'de bulunma amacımız buydu. DEAŞ'ı yendiğimize göre burada durmanın anlamı yok. O yüzden askerlerimizi Suriye'den çekiyoruz. açıklamasını yaptı. Peki Trump'ın bu açıklamasına piyasalar ne tepki verdi? ve düştü mü? Dolar ve Euro ne kadar oldu? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? İşte kurdaki son durum...

Giriş Tarihi: 19.12.2018 22:54 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 22:55
Son dakika haber: ABD'nin Suriye kararına piyasa ne tepki verdi? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'askerlerimizi Suriye'den çekiyoruz. DEAŞ'ı yendik' açıklamasının ardından piyasalar hareketlendi.
Peki 19 Aralık Çarşamba günü Dolar ve Euro ne kadar?
İşte vatandaşların merak ettiği dolar ve euro fiyatı

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haber: ABD'nin Suriye kararına piyasa ne tepki verdi? Dolar ve Euro ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN