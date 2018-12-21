En büyüklerden Bitcoin Cash yüzde 52.15 arttı!

Blockchain (blok zinciri) ağında olan ve daha önce gerçekleşmiş işlemleri ya da blokları geçersiz kılan radikal değişiklik olarak da bilinen ve 15 Kasım'da Bitcoin Cash blok zincirinde gerçekleşen çatallanma (hard fork) sonrası piyasa genelinde görülen dalgalanmaların ardından Bitcoin Cash son 24 saatte yüzde 52.15 artarak 207.64 dolara yükseldi.



Toplam 70 milyar 355 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin de son 24 saatte yüzde 6.73'lük bir artışla 4,035 dolara yükseldi ve piyasanın yüzde 53.3'ünü oluşturdu.



Toplam 2,071 adet kripto para biriminin işlem gördüğü piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.07 ile yalnızca Tether gerilerken, en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise 83'ü arttı ve piyasadaki artış eğilimine yüzde 52.15 ile Bitcoin Cash öncülük etti.



Gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi 131 milyar 876 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 28 milyar 634 milyon dolar olarak hesaplandı.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):



1.Bitcoin yüzde 6.73

2.Ripple yüzde 3.84

3.Ethereum yüzde 11.19

4.Bitcoin Cash yüzde 52.15

5.EOS yüzde 4.91

6.Stellar yüzde 5.79

7. Bitcoin SV yüzde 33.18

8.Litecoin yüzde 7.16

10.TRON yüzde 12.66 artarken

9. Tether yüzde 0.07 düştü.

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