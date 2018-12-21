Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Merkez Bankası, III. tertip 20 TL banknotların 24 Aralık'tan itibaren tedavüle verileceğini açıkladı.

24 ARALIK 2018'DE DOLAŞIMA GİRECEK

III. tertip 200 TL, 10 TL ve 5 TL banknotların 27 Mart 2017'de; 100 TL ve 50 TL banknotların ise 17 Temmuz 2017 tarihinde tedavüle çıktığı hatırlatılan Merkez Bankası duyurusunda, 20 TL'lik banknotların ise 24 Aralık 2018'de dolaşıma gireceği aktarıldı.

YENİ BANKNOTLAR...

Resmi Gazete'de yayımlanan açıklamaya göre yeni banknotlarda sadece imza değişikliği olacak. Paraların üzerindeki imzalar TCMB Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte Başkan Yardımcısı Uğur Namık Küçük'e ait olacak. İmzalar dışında paranın boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri I. ve II. tertipleriyle tamamen aynı. I., II. ve III. tertip banknotlar birlikte tedavülde kalacak.