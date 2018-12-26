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aralıkta değişmedi!

genelinde , aralıkta bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,1 orak gerçekleşti.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018 16:35
Kapasite kullanım oranı aralıkta değişmedi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, aralık ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 607 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 83 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.

Buna göre, aralıkta imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,1 oldu. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74'e yükseldi.

Aralık ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, ara mallarda artış, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları, yatırım malları ve dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlendi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar20172018
Ocak77,078,2
Şubat76,877,8
Mart76,777,8
Nisan78,477,3
Mayıs78,877,9
Haziran79,078,3
Temmuz78,777,1
Ağustos78,877,8
Eylül79,076,2
Ekim79,775,4
Kasım79,974,1
Aralık79,074,1

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Kapasite kullanım oranı aralıkta değişmedi!
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