Milli mikroişlemci 'Çakıl' geliyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bilgi güvenliğinin "mutfağı" Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Gebze'deki yerleşkesinde bulunan Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı laboratuvarları ziyaret ederek yeni teknolojiler üzerine yürütülen çalışmaları inceledi. Varank, BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Tümdevre Tasarım ve Eğitim Laboratuvarı'nda çalışma hayatına yeni başlayan gençlerle yakından ilgilenen Varank, milli mikroişlemci "Çakıl" hakkında bilgi aldıktan sonra şunları kaydetti:

"Bu projeyle silah sistemlerimizde kullanılan yabancı menşeli mikroişlemcilerin yerini alabilecek hızda ve düşük güç tüketen, lisans ve satış hakları ülkemize ait milli bir işlemci tasarlanıyor. Savunma Sanayi Başkanlığımız tarafından 'Çakıl' onaylandı. Bundan sonra ikinci faza geçeceğiz ve Çakıl'ın mobil cihazlarda kullanılabilecek çok çekirdekli versiyonunun çalışmalarına başlanacak."