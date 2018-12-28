Son dakika: Bakan Pakdemirli üretici ve besiciye yeni destekleri açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "2018 Temmuz-Ağustos döneminde üretilen 1 milyon 588 bin ton çiğ süt için 119 milyon 21 bin lira çiğ süt desteklemesi ödemesine bu akşam başlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları:

314 bin 532 büyükbaş hayvan için 78 milyon 790 bin TL ödenecek.

Toplam 1 milyar TL'lik destek sağlamış olacağız.

48 bin üreticiye 78 milyon TL besi ödemesi yapılacak.

Sütte litre başına destek 15 kuruşa çıkıyor.

119 milyon TL çiğ süt desteği ödemesi bu akşam başlıyor, 253 milyon TL önümüzdeki hafta ödenecek

Bakanlık olarak üç farklı alanda 972 milyon 436 bin lira destek ödemesi yapmış oluyoruz.