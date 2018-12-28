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Yeni birçok kalemi etkiledi! İşte değişen ücretler...

2019 için brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlenen , 'nden 'ne (), () primi'nden 'na kadar birçok kalemi etkiliyor. Doğum borçlanması ve askerlik borçlanması da değişen kalemler arasında. Yeni asgari ücrete göre, 2019'da en düşük bin 15 lira, tavan ödenek 2 bin 31 lira olarak uygulanacak.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2018 15:03 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 15:17
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi! İşte değişen ücretler...

Yeni yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da her vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

Yeni asgari ücret rakamıyla birlikte , , primi, , geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmalarının da aralarında olduğu birçok kalemde 1 Ocak itibarıyla değişiklik yaşanacak.

Buna göre, asgari ücretli bekar bir işçinin SGK primi 284 lira 13 kuruştan 358 lira 18 kuruşa, brüt asgari ücret üzerinde hesaplanan Asgari Geçim İndirimi () 152 lira 21 kuruştan 191 lira 88 kuruşa yükseldi.

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Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi! İşte değişen ücretler...
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