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Kentsel dönüşüm kredilerine yeni düzenleme

'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla kentsel dönüşüm kredilerine ait faiz oranlarının konut kredileri ile aynı şekilde kullandırılması mümkün olacak.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2018 16:31 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 16:34
Kentsel dönüşüm kredilerine yeni düzenleme

Kentsel dönüşüm kredilerine ait faiz oranlarının konut kredileri ile aynı şekilde kullandırılması mümkün olacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanının "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hak sahiplerine verilecek faiz desteğini içeren karara göre, kentsel dönüşüm kredilerine ait faiz oranlarının konut kredileri ile aynı şekilde kullandırılması mümkün olacak.

Düzenleme sayesinde krediler nakit kredi üzerinden değil konut kredisi üzerinden verileceği için vatandaşın ödeyeceği faiz de düşecek.

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Kentsel dönüşüm kredilerine yeni düzenleme
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