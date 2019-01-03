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'tan önemli açıklamalar! "Yıl sonu hedeflerimizi tutturduk!"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Berat Albayrak enflasyonla ilgili olarak "Yıl sonu itibariyle, hedeflerimizin tamamını tutturmuş bulunuyoruz. Eylül ayında ortaya koyduğumuz hedef tutuyor." açıklamasında bulundu. ayrıca, "Bu ay içinde KOBİ'ler, esnafa yönelik güzel bir paket açıklayacağız"" dedi. Bakan Albayrak, dün gece yaşanan dövizdeki dalgalanma ile ilgili olarak da "Dün gece asya piyasalarındaki olumsuz seyirden dolayı bir dalgalanma oldu." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 3.1.2019 14:46 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 15:42
Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar! Yıl sonu hedeflerimizi tutturduk!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TRT Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

YIL SONU HEDEFLERİMİZİ TUTTURDUK

Bakan Albayrak, "Yıl sonu itibariyle, hedeflerimizin tamamını tutturmuş bulunuyoruz. Eylül ayında ortaya koyduğumuz hedef tutuyor. Devlet olarak verdiğimiz desteği 3 ay daha sürdüceğiz." dedi. Enflasyonla Topyekun Mücadele programı ile iligli Albayrak, "Güçlü indirim yapan da var, indirmiş gibi yapan da. Fiyatı indirmiş gibi yapanlar tespit edilecek" açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak: Yıl sonu hedeflerimizi tutturduk

ÇOK DAHA İYİ BİR PERFORMANS ORTAYA KOYACAĞIZ

Bakan Albayrak, "2019 bütçesinde, hem harcama tarafında hem gider tarafında hem de gelir tarafında çok daha güçlü bir performans sergileyeceğiz." Son 4 ayı çok güçlü bir şekilde yürüttük. Bu iklimin devam edeceği, piyasanın da iktisadi faaliyet noktasında, birçok alanda daha hızlı bir şekilde yoluna girdiği bir döneme şahitlik edeceğiz." dedi.

DÜN GECE YAŞANAN DÖVİZDEKİ DALGALANMA...

Bakan Albayrak, dün gece yaşanan dövizdeki dalgalanma ile ilgili, "Dün gece asya piyasalarındaki olumsuz seyirden dolayı bir dalgalanma oldu. Kısa sürede dengelendi." dedi.

KOBİ VE ESNAFA YÖNELİK YENİ PAKET AÇIKLANACAK

Reel sektörle ilgili, "Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve esnafa yönelik tüm bankalarımızla birlikte maliyetini düşürdüğümüz güzel bir paket üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu açıklayacağız. Tahvil ihracı ile de 1,1 milyar liralık döviz yastık altından çıktı." açıklamasında bulundu.

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Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar! "Yıl sonu hedeflerimizi tutturduk!"
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