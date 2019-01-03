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: rakamları açıklandı!

haberi... , aralık ayı verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,40 düştü. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.19 olurken, memur ve memur emeklilerinin ise zam oranı ise 10.69 olarak gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 3.1.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 11:59
Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı!

Milyonlarca emekli ve memuru doğrudan ilgilendiren Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Gelen son dakika bilgilerine göre, TÜFE'de (2003=100) 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,40 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %20,30, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,30 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,33 artış gerçekleşti.

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Aylık en yüksek artış %1,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,78, sağlıkta %0,62, lokanta ve otellerde %0,31 ve alkollü içecekler ve tütünde %0,16 artış gerçekleşti.

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Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada %2,56, eğlence ve kültürde %0,25, haberleşmede %0,11 ve konutta %0,06 düşüş gerçekleşti.

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TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %28,80, gıda ve alkolsüz içecekler %25,11, konut %23,73 ve eğlence ve kültür %20,86 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %23,53 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %18,26 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Aralık 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 202 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 161 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı!
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