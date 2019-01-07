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ve arasındaki görüşmeleri başladı!

Küresel piyasaların merakla beklediği müzakereleri devam ediyor. Arjantin'deki G-20 zirvesinde alınan karar gereği başlanan müzakerelerde anlaşmanın 2 Mart öncesi sağlanması gerekirken Başkanı Trump, 'de başlayan ekonomik yavaşlamanın ABD için avantaj olduğunu belirtti. Asya piyasaları görüşmelerin başlamasıyla yükseliş kaydetti

Giriş Tarihi: 7.1.2019 12:59 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 13:06
ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı görüşmeleri başladı!

Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında Kasım sonunda Arjantin'de yapılan görüşmede alınan karar çerçevesinde yapılan ilk yüz yüze toplantıda ABD heyetine Ticaret Temsilci Yardımcısı Jeffrey Gerrish liderlik ediyor. Taraflar arasında görüşmeler yarın da devam edecek.

Asya piyasaları görüşmelerle birlikte yükselmeye başladı. Japon Nikkei endeksi öğleden sonraki seansta yüzde 2.75, Topix ise yüzde 2.91 arttı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1.21 artarken, çelik üreticisi Dongbu'nun hisseleri yüzde 30 fırladı. Avustralya ve Hong Kong piyasalarında da yükseliş trendi var.

TRUMP: ÇİN'İN EKONOMİK ZAYIFLIĞI TİCARET GÖRÜŞMELERİNDE ABD'YE AVANTAJ

Trump ile Xi arasındaki görüşmede ticaret savaşı için ilan edilen ateşkes sonrasında, tarafların anlaşmaya varmaları için 90 günlük süre verilmişti. Ticaret anlaşmasının 2 Mart'tan önce sağlanması gerekiyor.

Trump, Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çin şu anda iyi gitmiyor ve bu bizi çok güçlü bir pozisyona getiriyor. Biz çok iyi iş çıkarıyoruz" dedi. Trump sözlerine, "Çin ile bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum. Onların da bir anlaşma yapmak istediklerini düşünüyorum" şeklinde devam etti.

Apple'ın hisse senedi fiyatının düşmesinden endişe duymadığını belirten Trump, teknoloji devinin ürünlerini ABD'de üretmesini istediğini bir kez daha yineledi.

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ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı görüşmeleri başladı!
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