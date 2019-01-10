Küresel piyasalar pozitif seyrini sürdürüyor! İşte yurt dışı piyasalar son durum!

ABD'de hükümetin kapalılık halinin devam etmesi ve Kongre'den gelen açıklamaların bir anlaşmaya işaret etmemesine karşın Fed'in faiz artırımlarının öngörülenden daha yavaş olacağı, ABD ve Çinli yetkililerin ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamalarının pozitif olmasının etkisiyle dün borsalarda alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD BORSALARI!

Dow Jones endeksi yüzde 0,39, S&P 500 endeksi yüzde 0,41 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 değer kazandı. Dolar endeksi ise FOMC tutanaklarının güvercin olarak değerlendirilmesi ile yüzde 0,77 değer kaybederek günü 95,2 seviyesinde tamamladı. Bugün Asya piyasalarında 95,04 ile 16 Ekim 2018'den bu yana en düşük seviyesini gören dolar endeksi, 95,0-95,2 dar bandında dengelendi.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen haftaki "güvercin" söylemleri sonrası merakla beklenen FOMC tutanaklarının da benzer tonda olduğunu belirtti. Faiz artışı için beklenmesi gerektiğini ifade eden üyelerin sayısının arttığını kaydeden analistler, piyasalarda 2019'da faiz artışı yapılmayacağı fiyatlamalarının güçlendiğini vurguladı.