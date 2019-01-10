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, ekonomisini "dolarsızlaştırmaya" devam ediyor

’nın, 2018’in ikinci çeyreğinde 100 milyar dolarlık rezervini yuan ve avroya çevirdiği bildirildi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2019 18:10 Güncelleme Tarihi: 10.1.2019 18:30
Rusya, ekonomisini dolarsızlaştırmaya devam ediyor

Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan "Yabancı Para ve Altın Varlık Yönetimi Konusundaki Faaliyetlerin Değerlendirmesi" adlı raporda, ülkenin uluslararası rezervlerindeki pay dağılımı değerlendirildi.

DOLARIN REZERVLERDEKİ PAYI DÜŞTÜ

Rusya'nın uluslararası rezervlerinde doların payı, geçen yılın ikinci çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine kıyasla 24,4 puanlık düşüşle yüzde 21,9'a gerilerken, avronun payı 6,9 puanlık yükselişle yüzde 32'ye, yuan'ın payı 0,1 puanlık artışla yüzde 14,7'ye yükseltildi.

Böylelikle toplam 100 milyar dolarlık rezerv avro ve yuan para birimlerine çevirilirken, doların Rusya'nın rezervlerindeki payı tarihin en düşük seviyesine geriledi.

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ÖDEMELERDE YENİ DÖNEM

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, bir süre önce yaptığı açıklamada, ülkedeki petrol ve doğal gaz şirketlerinin ödemelerindeki doların payını azaltmaya yönelik planlarını yakında hükümete sunacaklarını bildirmişti.

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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin de Rusya Maliye Bakanlığı ve Rusya Merkez Bankası ile birlikte ülke ekonomisinin "dolarsızlaştırılması" için çeşitli adımlar atılacağını duyurmuştu.

Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşan ülkenin uluslararası rezervleri, ağustos 2008'de 598 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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Rusya, ekonomisini "dolarsızlaştırmaya" devam ediyor
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