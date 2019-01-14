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! 'tan girişimcilere destek müjdesi!

haberi... , "Yeni girişimciye 360 bin TL'ye kadar kaynak sağlayacağız" dedi. ayrıca, “ ile ilk kez teknoloji düzeyi yüksek ’leri büyük işletmelerle işbirliği yapmaları halinde 10 milyon TL’ye kadar destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı

Giriş Tarihi: 14.1.2019 12:44 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 13:02
Son dakika! Bakan Varank'tan girişimcilere destek müjdesi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) 2019 yılı desteklerini ve yeni vizyonunu açıkladı.

KOSGEB'in büyümeyi ve istihdamı odağına alarak; katma değerli ve kapasiteyi geliştiren yatırımlara öncelik vereceğini vurgulayan Bakan Varank, "İş Birliği Destek Programı ile ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ'leri büyük işletmelerle işbirliği yapmaları halinde 10 milyon TL'ye kadar destekleyeceğiz. Girişimciliği Geliştirme Destek Programını yüksek teknolojiye uyarladık. Yeni girişimciye 360 bin TL'ye kadar kaynak sağlayacağız. Teknoyatırım Destek Programını ise hazırlıklarını sürdürdüğümüz Uçtan Uca Yerlileştirme Programı şemsiyesi altında çalıştırarak ülke ekonomimizin önceliklerine göre hayata geçireceğiz" dedi.

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Son dakika! Bakan Varank'tan girişimcilere destek müjdesi!
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