Konkordatoya ‘barter’ çözümü

Son dönemde bazı firmaların tahsilat ve ödeme problemleri nedeniyle 'konkordato' ilan etmek zorunda kaldığını, sıkıntının temelinde ise piyasadaki nakit daralması yattığını belirten Şimşek, "Finansal açıdan yetersizliğe düşmüş ancak mal veya hizmetle ödeme imkanı bulunan şirketler, borçlarını alternatif ticaret ve finans sistemi olan barterla ödeyebiliyorlar. Aynı şekilde, alacağı olan şirketler, nakit sıkıntısına düşmüş firmalardan alacaklarını barter sistemiyle karşılayabiliyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda borç yapılandırması ve alacak yönetiminde 'Barter Sistemi'ni kullanmak isteyen her şirkete özel geri do¨nu¨s¸u¨mlu¨ projeler hazırlanıyor" dedi.

"BU SİSTEMDE ŞİRKETLER AĞIR FAİZ YÜKÜNDEN KURTULUYOR"

Barter Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Şimşek, "Yatırım Barter A.Ş. olarak bizler, yurt içinde yu¨ru¨ttu¨gˆu¨müz faaliyetler zincirinde güçlü¨ ticari çalışmalarıyla belirli bu¨yu¨klu¨gˆe ulaşmış bir firmayız. Bu zamana kadar konkordato ilan eden firmalar ile yaptığımız çalışmalarla sektörde iddialı bir konuma gelmiş bulunuyoruz. Barter yaklaşımında, piyasaya borcu olan herhangi bir firma, isterse üretmiş olduğu ürün veya hizmet ile, isterse teminat vererek borc¸ yapılandırma talebinde bulunabiliyor.

Yatırım Barter Sistemi'nde şirketlerin borçları kısa zamanda ödendiğinden, şirketler ağır faiz yükünden kurtulabiliyor. Kendi dinamikleri ve özgün yapısı içinde ele alınan her firma, sistemimizde değerlendiriliyor. Son 10 yılda borç yapılandırması hususunda yüzlerce firmadan başvuru aldık ve finansal yapılandırmalarını başarıyla sonuçlandırdık. Şu an hali hazırda kendi sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların finansal yapılandırması, tüm hızıyla devam etmektedir. 2019 yılında da başvuru yapan borçlu firmaların süreçlerini ilerletiyoruz" dedi.