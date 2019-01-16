Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar düştü borsa yükseldi!

Merkez Bankası, yılın ilk toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24'te bıraktı. Dolar/TL 5.40 seviyesinin altına geriledi. Euro ise yaklaşık yüzde 1'lik düşüşle 6,1431 seviyelerinde işlem görüyor.

DOLAR VE EURO DÜŞTÜ

TCMB bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 24'te sabit bıraktı. Karar sonrası 5,3835'e kadar gerileyen dolar/TL, saat 15.15 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 5,3970 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,97 düşüşle 6,1430, sterlin/TL de yüzde 1,02 azalarak 6,9350'den işlem görüyor.

BORSA YÜKSELDİ

Güne pozitif başlayan Borsa İstanbul'da, TCMB'nin faizleri sabit bırakmasının ardından banka pay piyasalarında yoğunlaşan alışlarla yüzde 1 yükselen BIST 100 endeksi, 94.000 puanın üzerini gördü.

TCMB kararı öncesinde 93.500 seviyelerinde bulunan BIST 100 endeksi, yükselişini hızlandırarak 94.076,65 puanla 5 Aralık 2018'den beri gördüğü en yüksek seviyeye çıktı.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMESİ NASIL?

Analistler, TCMB'nin enflasyonla mücadele ve finansal istikrar açısından sıkı duruşunu koruduğunu, bunun da uzun vadeli tahvil faizlerinde gerileme ve döviz kurlarındaki düşüşü beraberinde getirdiğini söyledi. Bu gelişmelerin banka pay piyasalarını pozitif etkilediğine değinen analistler, BIST 100 endeksinde 93.400 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 95.000-95.500 direnç bölgesi olacağını dile getirdi.