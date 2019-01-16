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Son dakika... artıyor!

Son dakika... , Aralık ayı rakamlarını açıkladı. Aralık'ta yüzde 2,9 arttı. 2018'de Türkiye genelinde 1 milyon 375 bin konut satışı gerçekleşti

Giriş Tarihi: 16.1.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 10:31
Son dakika... Konut satışları artıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (), 2018 yılı Aralık ayı 'Konut Satış İstatistikleri' verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 2018 yılında 1 milyon 375 bin 398 konut satış sonucu el değiştirdi. 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azalış gösterdi. Konut satışlarında 2018 yılında, İstanbul 234 bin 55 ve yüzde 17 pay ile ilk sırayı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 131 bin 161 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 75 bin 672 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 159 konut ile Hakkari'de gerçekleşti. Türkiye genelinde satılan konutların 276 bin 820 tanesi ipotekli, 1 milyon 98 bin 578 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti.

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Son dakika... Konut satışları artıyor!
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