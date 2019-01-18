Bakan Pekcan dijital oyundaki rekor ihracatı açıkladı!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) paydaşlarının katılımıyla düzenlenen "2018 Yılı Oyun Yazılımı İhracat Rakamı Açıklaması" törenine katıldı.

Pekcan burada yaptığı konuşmada, bilişim sektörünün hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için ekonomik büyümenin ve toplumsal kalkınmanın olmazsa olmazı haline geldiğini ifade ederek, sektörün, tıptan turizme, akademik faaliyetlerden sanata kadar her sektörle ilişkide olduğuna dikkati çekti.

"Bilişim sektörünün ekonomik değeri yüksek parçalarından biri ise dijital oyun sektörüdür. Burada emeği geçen arkadaşlarımı hem tebrik ediyor hem teşekkür ediyorum." diyen Pekcan, şu bilgileri verdi:

"2018 yılında yaklaşık 138 milyar dolar civarında olan küresel oyun pazarı büyüklüğünün, 2021 yılında 180 milyar dolar olması beklenmektedir.

Bu çarpıcı istatistiklerse sektörün mevcut durumunu ve potansiyeli göstermektedir ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Ülkemiz hızla dijitalleşen dünyaya ayak uydurmakta ve oyun yazılım sektörümüz hızla artan büyüme göstermektedir. Ülkemizdeki oyun pazarı 750 milyon dolara ulaşmış bulunmakta. Yerli oyun pazarımızın hızla büyümesi, bu alanda ekosistemin oluşmasına ve gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır."