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ne kadar oldu? Güncel !

Vatandaşın yatırım için vazgeçilmezi haftaya yükselişle başladı. Geçtiğimiz haftayı 219 liradan kapatan bu haftaya 220 lira seviyesinden başladı. , haftaya yükselişle başlamasının ardından 220,2 lira seviyesinde dengelendi. Yatay bir seyir izleyen ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.283 dolardan işlem görüyor. Peki ne kadar oldu? kaç lira oldu? kaç TL oldu? İşte güncel son durum!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2019 10:33
Çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları!

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 220,2 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın 220,2 lira, çeyrek altın 360 lira ve Cumhuriyet altını 1.473 liradan işlem görüyor

Cuma günü dolar kuru ve altın ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 azalışla 219,2 liradan tamamladı.

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Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,46 primle 220,2 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 360 lira, Cumhuriyet altını da 1.473 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.283 dolardan işlem görüyor.

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Çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları!
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