HalkBank
Haberler > Haberler Haberleri > Dolara büyük darbe! D-8'de 'D8P Card' dönemi başlıyor...

Dolara büyük darbe! 'de '' dönemi başlıyor...

Genel Sekreteri Büyükelçi , Cumhurbaşkanı 'ın üye ülkeler arasında yerel para birimlerinin kullanılması fikrinden hareketle (payment card) geliştirildiğini söyledi. Dato Ku Jaafar Ku Shaari "Bu kart ile tüm üye ülkeler, kendi aralarında yaptığı ticaret ve diğer her türlü alışverişte yerel para birimleri ile ödeme yapabilme imkanına kavuşacaklar" dedi. Dato Ku Jaafar Ku Shaari imzalanan iyi niyet anlaşması ile 'nda D-8 üyesi ülkelerin vatandaşları için hızlı geçi hizmeti sağlanacağını belirtti.

Giriş Tarihi: 21.1.2019 11:19 Güncelleme Tarihi: 21.1.2019 11:23
Dolara büyük darbe! D-8'de 'D8P Card' dönemi başlıyor...

, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'dan oluşan Gelişen Sekiz Ülke () ticareti "" ile yapacak. D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi "'ın üye ülkeler arasında yerel para birimlerinin kullanılması fikrinden hareketle D8P Card (payment card) geliştirildi. Bu kart ile tüm üye ülkeler, kendi aralarında yaptığı ticaret ve diğer her türlü alışverişte yerel para birimleri ile ödeme yapabilme imkanına kavuşacaklar" dedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolara büyük darbe! D-8'de 'D8P Card' dönemi başlıyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN