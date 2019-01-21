Dolara büyük darbe! D-8'de 'D8P Card' dönemi başlıyor...

Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'dan oluşan Gelişen Sekiz Ülke (D-8) ticareti "D8P Card" ile yapacak. D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üye ülkeler arasında yerel para birimlerinin kullanılması fikrinden hareketle D8P Card (payment card) geliştirildi. Bu kart ile tüm üye ülkeler, kendi aralarında yaptığı ticaret ve diğer her türlü alışverişte yerel para birimleri ile ödeme yapabilme imkanına kavuşacaklar" dedi.