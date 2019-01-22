EBRD, Türkiye’ye yaklaşık 1 milyar avro yatırım yapacak

Tuerkner, 2019'da da Türkiye'ye geçen yıl yaptıkları yatırımla aynı seviyede, yaklaşık 1 milyar avroluk yatırım yapmayı hedeflediklerini vurguladı.

TÜRBÜLANSA RAĞMEN TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ TEMELLERİ ORTADA

Tuerkner, "EBRD, 2017 yılında Türkiye'deki 228,8 milyon avroya eş değer Türk lirası işlemini, geçen yıl önemli seviyede artırarak toplam 13 işlemle 331 milyon avro düzeyine çıkardı. Türbülansa rağmen Türkiye'nin güçlü temelleri ortada. Türkiye'nin stratejik jeopolitik konumu, sadece ticareti açısından bir nimet değil, aynı zamanda iklimi ve kültürü de Türkiye'yi harika bir turist destinasyonu haline getiriyor. Türkiye'nin turizmde canlanma adına bu yıl yüksek beklentileri var" açıklamasında bulundu.