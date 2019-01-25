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Bakanlık duyurdu! Üç katından fazla talep geldi...

Dış finansman programı çerçevesinde, avro cinsinden Mart 2025 vadeli olarak gerçekleştirilen tahvil ihracının miktarı 1,25 milyar avro oldu. Tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep gösterdi

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2019 16:27 Güncelleme Tarihi: 25.1.2019 16:28
Bakanlık duyurdu! Üç katından fazla talep geldi...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde avro cinsinden Mart 2025 vadeli tahvil ihracı için 24 Ocak 2019 tarihinde BNP Paribas, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verilmişti.

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanırken ve ihraç miktarı 1,25 milyar avro olarak gerçekleşti. İhraç tutarı 31 Ocak 2019 tarihinde hesaplara girecek.

Tahvilin kupon oranı yüzde 4,625, yatırımcıya getirisi ise yüzde 4,75 oldu.

Tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 47'si Birleşik Krallık, yüzde 21'i ABD, yüzde 6'sı Almanya, yüzde 5'i İsviçre, yüzde 12'si diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 6'sı Türkiye ve yüzde 3'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 3,4 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.

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Bakanlık duyurdu! Üç katından fazla talep geldi...
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