Son dakika: Bakan Pakdemirli'den sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili flaş açıklamalar!

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, A Haber'de Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.



SEBZE FİYATLARINDAKİ ARTIŞ



Sebze fiyatlarındaki artışlar ilgili konuşan Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, "Fahiş fiyat varsa gerekli cezaları kesiyoruz." dedi.



HAL YASASI İLE NELER DEĞİŞECEK?



'Hal Yasası' ile bilgi veren Pakdemirli, "Üreticiden tüketiciye fiyat artışı, israf azalacak." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den canlı yayında önemli açıklamalar



HAYVANCILIKTA HANGİ ADIMLAR ATILACAK?



Tarım Bakanı hayvancılıkla ilgili de bilgi verdi. "Küçükbaş hayvan sayısını 85 milyona çıkaracağız" diyen Pakdemirli, "2022'de küçükbaş hayvan ihraç eder hale geleceğiz" ifadelerini kullandı. Pakdemirli, şu an kasaplık canlı hayvan ithalatı yapılmadığını da belirtti.



EVCİL HAYVAN SATIŞINA DÜZENLEME



Hayvanlara işkenceye ceza düzenlemesiyle ilgili konuşan Pakdemirli, "Parasal cezaları misliyle artıracağız." dedi. Evcil hayvan satışına düzenlemeye ilişkin bilgi veren Pakdemirli, "Katalog üzerinden satış düşünüyoruz." dedi.



KENEVİR ÜRETİMİ



Kenevir üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pakdemirli, "İzin konusundaki başvuruları topluyoruz." dedi.