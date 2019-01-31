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: ve sert düştü! İşte güncel

TÜİK'in olarak açıkladığı Aralık ayı dış ticaret verileri sonrası 5.22 liranın ise 6.00 liranın altını gördü. 5. 20 seviyesine kadar gerilerken, ise 5.98 seviyesine kadar düştü. İşte güncel hakkında tüm son dakika gelişmeleri!

Giriş Tarihi: 31.1.2019 13:20 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 13:32
Son dakika: Dolar ve Euro sert düştü! İşte güncel döviz kurları

Dolar ve euro güne düşüşle başlamasının ardından yükseliş eğilimini sürdürmeye devam ediyordu ancak TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı dış ticaret verileri sonrası dolar fiyatı ve euro fiyatı düşüşe geçti. İşte dolar ve euro'da son dakika gelişmeleri!

Dolar fiyatı güne 5,22 lira seviyesinden başlamasının ardından 5,20 lira seviyesine kadar düştü.

Euro ise güne 6,03 seviyesinden başlamıştı ancak dış ticaret verilerinin etkisi ile 6.00 liranın altını gördü ve 5,98 seviyesinden işlem görüyor.

Uzmanlar dolar fiyatı ve euro fiyatı için bu düşüş eğiliminin devam edeceği konusunda hemfikir.

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Son dakika: Dolar ve Euro sert düştü! İşte güncel döviz kurları
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