Bakan açıkladı! Turizm fonu seçimden sonra yasalaşacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, A Para'da Özlem Doğaner'in konuğu oldu.

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Turizmdeki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, geçtiğimiz günlerde kurulacağı açıklanan Turizm Fonu hakkında önemli detaylar paylaştı.

Ersoy, "Turzim Fonu'nun seçimden sonra yasalaşacağını düşünüyorum" dedi.

ŞİKAYETLER SON BULDU

Sinema yasasına ilişkin de konuşan Ersoy, yasa ile promosyon şikayetleri son buldu ifadelerini kullandı.

Ersoy ayrıca yeni dönemde sinema destekleri daha da artacağını söyledi.

Detaylar geliyor...